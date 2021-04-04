تركيا – بلغ حجم صادرات تركيا في الربع الأول من العام الحالي لدول الجوار 4 مليارات و327 مليون دولار، وفق بيانات رسمية.

ووفق معطيات وزارة التجارة، ومجلس المصدرين، وصل حجم صادرات تركيا الإجمالي في الربع الأول 50 مليار دولار.

وأفادت أن حجم الصادرات إلى بلدان الجوار، إيران، واليونان، والعراق، وجورجيا، وسوريا، وبلغاريا، سجل 4 مليارات و327 مليونا و858 ألف دولار في الفترة يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2021.

وأكدت المعطيات أن الصادرات التركية إلى بلدان الجوار سجلت ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020 التي بلغ فيه 3 مليارات و574 مليون دولار.

وتصدر العراق، قائمة بلدان الجوار الأكثر استيرادا بواقع مليارا و875 مليونا و111 ألف دولار.

وحلت بلغاريا في المرتبة الثانية بواقع 766 مليونا و300 ألف دولار، ثم اليونان بـ 589 مليونا و26 ألف دولار، وإيران بـ 481 مليون دولار، وسوريا بـ 324 مليونا و536 ألف دولار، وجورجيا بـ 291 مليونا و884 ألف دولار.

فيما حلت المواد والمنتجات الكيميائية، في المرتبة الأولى، بواقع 743 مليونا و889 ألف دولار.

وتلاه، قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها، بـ 552 مليونا و789 ألف دولار، ثم المفروشات والورق ومنتجات الغابات بـ 537 مليونا و610 آلاف دولار.

ولدى تركيا حدود برية مع 8 دول، هي إيران واليونان والعراق وجورجيا وسوريا وبلغاريا وناختشيفان (الأذربيجاني ذاتي الحكم) وأرمينيا.

ونظرا لعدم وجود بيانات عن ناختشيفان فلم يتم إدراج معطيات الصادرات التركية إليه، في حين أنه ما من تجارة مباشرة بين تركيا وأرمينيا.

الأناضول

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