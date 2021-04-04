“Super Mario” بـ660 ألف دولار فقط لأنها نسيت في درج منذ عام 1986

“Super Mario” بـ660 ألف دولار فقط لأنها نسيت في درج منذ عام 1986

الولايات المتحدة – تم بيع نسخة من لعبة “Super Mario Bros”، تم شراؤها في عام 1986 ثم نسيانها في أحد الأدراج، في مزاد بمبلغ 660 ألف دولار.

وقال مزاد التراث في دالاس إن لعبة الفيديو بيعت يوم الجمعة الماضي، مضيفا أن لعبة الفيديو كان قد تم شراؤها كهدية لعيد ميلاد، لكن انتهى بها الأمر في درج مكتب، حيث ظلت مغلقة ومغلفة بالبلاستيك حتى تم العثور عليها في وقت سابق من هذا العام.

وتعتبر هذه النسخة الأرقى، حيث تجاوز سعر بيع نسخة مفتوحة تم إنتاجها في عام 1987 في مزاد التراث الصيف الماضي 114000 دولار.

المصدر: AP

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