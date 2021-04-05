إسبانيا – ألحق فريق إشبيلية هزيمة مؤثرة بضيفه أتلتيكو مدريد (1-0) في المباراة التي جرت بينهما امس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في انتصاره للاعبه الأرجنتيني ماركوس أكونيا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة الـ70 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” بمدينة إشبيلية.

وأنعش فريق إشبيلية بفوزه أتلتيكو مدريد متصدر الليغا، آمال فريقي برشلونة وريال مدريد في المنافسة بقوة على اللقب.

فقد توقف رصيد أتلتيكو مدريد، بعد هذه الهزيمة عند 66 نقطة، ويتقدم بفارق 3 نقاط فقط على جاره ووصيفه ريال مدريد، و4 نقاط عن برشلونة، الذي يستضيف فريق بلد الوليد، مساء يوم الاثنين، على ملعب “كامب نو”، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، رفع إشبيلية رصيده إلى 58 نقطة، معززا موقعه في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT

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