الولايات المتحدة – هبطت أسعار الذهب اليوم، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الامريكية وصعدت الأسهم العالمية، بعد بيانات وظائف جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة غذت تفاؤلا حيال تعاف اقتصادي سريع.

وبحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر أونصة الذهب في التعاملات الفورية 1723.16 دولار، بانخفاض نسبته 0.3 بالمئة عن سعر التسوية السابق.

وقالت مارغريت يانج، المحللة لدى “ديلي إف إكس” إن “بيانات الوظائف القوية عززت الدولار، والعوائد وتضغط على أسعار الذهب. أعتقد أن الاتجاه الرئيسي للذهب سلبي”.

وأضافت أن “النمو الاقتصادي العالمي يتخذ بالتأكيد منحى إيجابيا، وإن كان غير منتظم. النمو في الولايات المتحدة على وجه الخصوص قوي، لكن مناطق من الاتحاد الأوروبي تمر بوقت عصيب بسبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 24.70 دولار للأونصة، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2645.98 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز

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