دبي – أكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، استعداد الإمارات لمد يد المساعدة اللوجستية للعراق في قطاع الموانئ.

وخلال استقبال محمد بن راشد آل مكتوم لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تمت الإشارة إلى أن هذه المساعدة تأتي في إطار تطوير الموانئ العراقية وتأهيلها التأهيل الذي يساعدها على تقديم أفضل الخدمات اللوجستية لمستخدميها.

من جانبه، أعرب مصطفى الكاظمي عن “رغبة حكومته بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والبنية التحتية”، لافتا إلى أن “تجربة دبي الفريدة والنموذج في هذه المجالات، تعد مثالا يحتذى به لجميع دول المنطقة”.

هذا وشكر الكاظمي “ما تقدمه قيادة الإمارات من دعم ومساندة للشعب العراقي كي يعيد بناء ما دمرته الحرب”، لا سيما في إعادة تأهيل المساجد والمعابد التاريخية والكنائس وسائر المباني التاريخية التي تشهد على حضارة العراق وشعبه قديما وحديثا.

واتفق الجانبان “على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين”.

وتطرق الجانبان كذلك إلى ضرورة التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، واتفقا على توسيع التعاون في مجال الطاقة، وخاصة الطاقة النظيفة.

المصدر: “وام”

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