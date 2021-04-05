ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنجاح انتخابات المجلس البلدي لسوق الجمعة، مثنيةً على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لاتخاذها كافة إجراءات الأمن والسلامة، لا سيما تلك المتعلقة بفيروس كورونا COVID-19.

البعثة هنأت في بيان لها والذي تلقت المرصد نسخة منه مواطني سوق الجمعة بهذه الانتخابات، حيث قال المبعوث الخاص يان كوبيش: إن عملية الانتخابات الديمقراطية الناجحة مؤشر واضح على اهتمام ليبيا باختيار القادة الذين سيتولون شؤونهم. تمثل انتخابات 24 ديسمبر فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم.

وأضاف كوبيش: “يشرفنا في الأمم المتحدة مرافقة الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وأشجّع بقوة الشباب والنساء والرجال على المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس المقبلة”.

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