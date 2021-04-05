ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الإستشاري القيادية في جماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح إنه سيعقد اجتماع للجنة القانونية الأربعاء القادم في تونس، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية المنجز بنسبة 90% وعرضه على ملتقى الحوار.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أوضحت أن القاعدة الدستورية هي مقترح ستعمل به مفوضية الانتخابات، في حالة تعذر مجلسي النواب والدولة عن إصدار مقترحاتهم للقاعدة الدستورية قبل موعد الانتخابات المحدد.

وأشارت إلى أن المفوضية العليا للانتخابات طلبت أن يكون المقترح من المجلسين قبل يوم 1 يوليو القادم، وإذا لم يقوموا بالتسليم يؤخذ بمقترح اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي.

الفلاح قالت: إنه حسب ما اتُّفق عليه في اجتماع الغردقة، فإن الاستفتاء على الدستور سيُجرى قبل الانتخابات، إلا إن صرّحت المفوضية بتعذر ذلك، حينها تجرى الانتخابات أولًا.

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