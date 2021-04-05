ليبيا – صرحت عضو لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب فاطمة بوسعدة عقب وصول الشحنة الأولى من اللقاح الخاص بفيروس كورونا بأنها تزف إلى الشعب الليبي ما أعلن عنه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بوصول أول شحنة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد.

عضو لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب باركت بحسب الموقع الرسمي للمجلس للشعب هذا الإنجاز المهم في هذا التوقيت الحرج والذي جاء متأخرًا كثيرًا، كما باركت أيضًا وفاء رئيس الحكومة بأول تعهداته أمام الشعب الليبي باستجلاب لقاح كورونا من الخارج، مستبشرةً بوفائه بباقي تعهداته وصولًا إلى الاستقرار والسلام.

وأضافت: “إذ نشد على يد الدبيبة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة واعتماد الخطط المناسبة للتصدي لهذا الوباء الذي ينهش الدولة الليبية في أولى مقومات وجودها، وهو العنصر البشري الذين باتوا يتساقطون من الوباء بعد أن كانوا يتساقطون من الرصاص”.

وقالت: “إذ نستبشر بأن الحكومة في طريقها للمصالحة الوطنية التي تقضي على عهد الدم والدمار، نتمنى أن تكون حكومة الخلاص أيضًا من هذا الوباء الفتاك بخطة وطنية طموحة لتوزيع اللقاح والتوعية ضد هذا الوباء”.

كما طالبت الدبيبة باعتماد طريقة توزيع عادلة ويقظة للقاح، تراعي فقه الأولويات (ككبار السن وأصحاب الامراض المزمنة والأطفال والنساء الحوامل وغيرهم)، ومراعاة بقع انتشار الوباء، خاصة في مدن الجنوب التي تكاد أن تصبح نموذجًا آخر من مدينة ووهان الصينية، وعدم تركز اللقاحات في يد فئة أو مدينة أو إقليم معين، ما قد يمس النجاحات التي تم التوصل لها على مستوى السلم الاجتماعي.

وناشدت الشعب الليبي الواعي أن يساعد الدولة الليبية في الحفاظ على صحته من هذا الوباء والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتعاون في كل ما تراه جهات الاختصاص مناسبًا للحد من انتشار الوباء، والسرعة في التسجيل في المنظومات أو الطرق التي تعلن عنها الحكومة للتسجيل للحصول على لقاح ضد هذا الفيروس.

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