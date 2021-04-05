ليبيا – قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إنّه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يصل لقاح “أوكسفورد-أسترازينيكا” على دفعات.

النجار وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الإثنين، أشار إلى أنّ الدفعة الأولى هي عبارة عن 65 ألف جرعة، وذلك في إطار مبادرة “كوفاكس” للقاحات المدعومة من الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنّ الكمية المنتظرة هي 340 ألف جرعة. مضيفًا: “ستتولى بعض المنظمات الدولية نقل الكمية كلها على دفعات”.

النجار أوضح أنّ السلطات الجديدة تعوّل على العقود التي أُبرمت مع شركات كبيرة لاستيراد نحو ثلاثة ملايين جرعة من اللقاحات، إذ إنّ الـ340 ألف جرعة غير كافية في ظلّ تفشي الفيروس في البلاد.

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