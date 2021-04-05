ليبيا – دعت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش الدول التي لم تُعد فتح سفاراتها وقنصلياتها حتى الآن للإسراع بتوفير الخدمات لليبيين والأجانب.

دعوة المنقوش جاءت خلال مؤتمر صحفي جمعها الأحد بمقر حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس برئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، وفيه أكدت أن دور الحكومة هو تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأضافت المنقوش أن حكومة الوحدة الوطنية قدمت كل الدعم لمفوضية الانتخابات، لتبقى الحاجة قائمة إلى تكاتف جهود الاتحاد الأوروبي لدعم المفوضية في الجوانب الفنية واللوجستية والتوعوية، مبينة في سياق آخر الإستراتيجية الواضحة والجادة للحكومة تجاه المغادرة الفورية للمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وشددت المنقوش على وجود الكثير من القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي وتتطلب التعاون المستمر، وأحد أهمها قضية الهجرة غير النظامية التي لا تعد مشكلة ليبية فقط، بل مشكلة إقليمية تتطلب التعاون والعمل المشترك، مشيرة إلى تطوير الجانب الليبي إستراتيجيته لإدارة الهجرة.

واختتمت المنقوش تصريحاتها بالقول: إن ليبيا عززت من تعاونها سواء مع الاتحاد الأوروبي مجتمعا أو مع الدول الأوروبية على شكل منفرد في هذا الإطار.

من جانبه كشف ميشيل عن مباشرة سفير الاتحاد الأوروبي لعمله في العاصمة طرابلس خلال أسابيع، مبينًا أن زيارته إلى ليبيا تأتي في إطار التأكيد للشعب الليبي على أن الاتحاد يعمل مع حكومة الوحدة الوطنية، وأن الدعم لهذا البلد سيظهر جليا عبر 50 ألف جرعة من لقاح وباء كورونا في القريب العاجل.

وأضاف ميشيل قائلًا: “نريد أن ندعمكم لتقوموا ببناء بلدكم لكن بشروط، يجب أن يغادر كل المرتزقة والجنود البلاد، ونشجع أن تجرى الانتخابات في وقتها المحدد ونريد أن ندعمكم بشكل أكبر. إن الاستقرار والأمن والهجرة غير النظامية هي مواضيع مهمة”.

وأشار ميشيل إلى أن مستقبل ليبيا بأيدي الليبيين، ولديهم القدرة على بناء دولة واعدة، كاشفًا عن حديث له مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن كيفية دعم الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات.

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