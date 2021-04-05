تبون: لا يمكن استرجاع الأموال المنهوبة قبل صدور أحكام نهائية تجاه المتورطين في الفساد

تبون: لا يمكن استرجاع الأموال المنهوبة قبل صدور أحكام نهائية تجاه المتورطين في الفساد

الجزائر – أوضح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنه لا يمكن المضي قدما في ملف استرجاع “الأموال المنهوبة” قبل صدور أحكام قضائية نهائية تجاه المتهمين الفاسدين الموجودين داخل السجون.

وأضاف تبون في لقائه مع وسائل إعلام محلية: “هناك أخبار مفرحة للشعب الجزائري” بخصوص ملف الأموال المنهوبة بداية من هذا الشهر.

وشدد الرئيس الجزائري على أنه “لن يتخلى عن تعهداته باستعادة هذه الأموال”، لافتا إلى أن “رجال أعمال استفادوا من 6 آلاف مليار دينار ولم يعيدوا منها سوى 15 بالمئة”.

ولفت تبون إلى أن الجزائر استرجعت بالفعل ممتلكات في فرنسا تشمل شققا وقصورا وعقارات مختلفة، مشيرا إلى أن “هناك شركات أوروبية متورطة في عمليات الفساد وتضخيم الفواتير.”

وشهدت الجزائر في الأشهر الأخيرة سلسلة محاكمات بتهم الفساد طالت رجال أعمال ومسؤولين سابقين في حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: RT

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