ليبيا – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة التحديات التي تواجه القطاع الصحي، خاصةً في ظل جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع موسع عقده أمس الأحد.

الاجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الوحدة عددًا من مديري المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى على مستوى ليبيا، بحضور وزير الصحة علي الزناتي ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على ضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن حكومته ستقدم عبر وزارة الصحة كافة التسهيلات اللازمة لمختلف المراكز الطبية لضمان توفير الخدمات بشكل مستمر.

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