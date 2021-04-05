ليبيا – قال سفير ليبيا السابق في لبنان عبد القادر غوقة إنه يجب إعادة توفيق الوضع في مقر وزارة الخارجية ثم السفارات والكاتب الدبلوماسية، محذرًا من استمرار الحال على ما هو عليه، في ظل تضخم عدد البعثات.

غوقة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين عقب: “هناك الآلاف من الأشخاص الذين جرى تعيينهم في السلك الدبلوماسي بالوساطة والمحسوبية”.

ونوه السفير السابق إلى أن تضخم عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية صار شيئًا لا يمكن إغفاله، بل أن عددها الآن يفوق سفارات الولايات المتحدة حول العالم.

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