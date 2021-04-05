السعودية – التلفزيون الرسمي السعودي، الاثنين، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقع عقدا حصريا مع الشركة السعودية للرياضة، حصلت بمقتضاه الأخيرة على حقوق بث مباريات كأس آسيا ودوري أبطال آسيا.

ووقعت شركة الرياضة السعودية عقدا مع الاتحاد الآسيوي للحصول على الحقوق الحصرية لبث المسابقات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لمدة 4 سنوات.

وبموجب العقد تمتلك الشركة حقوق بث المباريات الرسمية داخل النطاق الجغرافي للسعودية، وبشكل حصري لجميع مباريات المسابقات الآسيوية، بما فيها التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في الصين، ومسابقات دوري أبطال آسيا.

وستقوم الشركة ببث جميع مباريات المسابقات الآسيوية من خلال منصة GSA live كمرحلة أولى، فيما سيتم بث المباريات فضائيا في الربع الأخير من السنة الحالية 2021 ، على أن يتم الإعلان عن الآلية الخاصة بذلك في وقت لاحق.

المصدر: “واس”

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