الكويت – أفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن قرارا صدر يوم السبت الماضي، بإحالة رئيس الوزراء السابق جابر المبارك، ووزير الداخلية والدفاع السابق خالد الجراح و4 مسؤولين آخرين إلى محكمة الوزراء.

وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن “لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، أحالت المتهمين إلى محكمة الوزراء بعد التحقيق في إحدى شبهات الفساد من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين، وطالبت بمعاقبة المتهمين وفقا للقانون ومواد الاتهام”.

وأشار إلى أنه “تم تحديد جلسة الثلاثاء 14 أبريل الحالي، لتكون أول جلسة لمحاكمة المتهمين”.

المصدر: “القبس”

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