ليبيا – أعرب الطبيب الليبي والعضو في فرق الرصد والتقصي لمكافحة كورونا رمزي أبو ستة عن خشيته من تأخر وصول لقاحات كورونا إلى ليبيا.

أبوستة وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الإثنين قال: “ما من معلومات حتى الآن عن شكل اللجنة الجديدة الموحدة، أما كمية الجرعات المعلن عنها فلا علاقة لها بالعقود الرسمية التي أبرمتها الحكومة السابقة، كونها تأتي ضمن مبادرة كوفاكس”، متسائلًا عن مدى فعالية الدفعة الأولى على الأرض، خصوصًا أنّها ستستهدف شريحة الأطباء والمرضى في مراكز العزل؟

وفيما يتعلق بقرب وصول أولى دفعات لقاح “أوكسفورد-أسترازينيكا”، لفت أبو ستة إلى أنّه في ظلّ الجدال القائم حول جلطات رُبطت بتلقي هذا اللقاح، لا بدّ من السؤال: “في حال طلبت منظمة الصحة العالمية من الدول التوقف عن استخدامه، فما البديل لدينا في ليبيا؟”.

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