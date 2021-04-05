ألمانيا – ذكرت إذاعة RAC1 الكتالونية، أن قيمة عمولات انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند إلى برشلونة أو أي ناد آخر، ستهدد انتقال اللاعب إلى أي من الأندية الراغبة.

ووفقا للإذاعة الكتالونية، فإن قيمة العمولات قد تصل إلى 40 مليون يورو.

وأضافت: “سيطلب والد اللاعب، ووكيله مينو رايولا، 20 مليون يورو لكل منهما عند توقيع العقود، وسيضاف إلى هذا المبلغ 30 مليون يورو، راتب اللاعب، بخلاف مبلغ الانتقال الذي سيتقاضاه دورتموند”.

كما أشارت إلى أنه تم إخبار برشلونة خلال اجتماعهم يوم الخميس مع وكيل اللاعب رايولا ووالده إلف إنجي هالاند أن رسوم العمولة قد تصل إلى 40 مليون يورو.

كما تم الإبلاغ عن أن هالاند الملقب بـ “الفتى الذهبي” يرغب باستمرار ليونيل ميسي في النادي الكتالوني كشرط لإتمام الصفقة والانتقال إلى “الكامب نو” في الصيف المقبل.

ويريد خوان لابورتا رئيس برشلونة التعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف، ويعد هالاند أولوية بالنسبة له.

جدير بالذكر أن هالاند مطلوب حاليا من العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

المصدر: “وكالات”

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