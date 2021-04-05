اليمن – بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث امس المستجدات في هذا البلد مع ممثل عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعلنت البعثة الأممية في اليمن على حسابها في “تويتر” أن غريفيث عقد اجتماعا مع ممثل خاص لرئيس المجلس الانتقالي للشؤون الخارجية عمرو البيض، ناقشا خلاله المفاوضات الجارية حول خطة الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في عموم أنحاء اليمن وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بدخول سفن الحاويات التجارية والنفطية إلى موانئ محافظة الحديدة واستئناف العملية السياسية في البلاد.

بدوره، أكد البيض عبر “تويتر” أنه سلم إلى غريفيث خلال الاجتماع الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان رسالة من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي بشأن عملية السلام.

وأشار الممثل عن المجلس الانتقالي إلى أنه أعرب خلال الاجتماع عن دعم المجلس لإطلاق عملية سلام شاملة وجامعة بهدف إيجاد حلول ناجعة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن المسؤولية عن تحقيق هذا الهدف تقع على عاتق المجتمع الدولي.

ولفت البيض إلى أن مهام حكومة المناصفة المبنية على اتفاق الرياض مقتصرة على توفير الخدمات وأنها لا تمثل المجلس الانتقالي سياسيا في العملية السياسية، مبديا استعداد المجلس الانتقالي لتشكيل فريق تفاوضي مشترك مع إدارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفقا لاتفاق الرياض.

المصدر: RT

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