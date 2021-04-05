ليبيا – قال المحلل السياسي بدر فرحات إن تنظيم الإخوان المسلمين يسعى لعرقلة ملف خروج المرتزقة من ليبيا بحجج مختلفة.

فرحات أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أنه في 23 أكتوبر 2020 اتفقت الأطراف العسكرية على عدة بنود في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، أهمها إخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع، ومنذ ذلك الوقت ورغم مهلة الأشهر الثلاثة وهذا الملف يلاقي عراقيل كثيرة وعدم تقدم نتيجة ضغوطات يمارسها الإخوان، ولا سيما المقربين من تركيا.

واعتبر أنّ تلك العراقيل التي يصنعها الاخوان تأتي لأسباب عدة أولها الضغوطات التركية على حلفائها أو أتباعها من قياديي تنظيم الإخوان، مشيرًا إلى أنه من مصلحة أنقرة بقاء المرتزقة داخل ليبيا لاستخدامهم كورقة ضغط تضمن بها مصالحها في ليبيا.

وأضاف فرحات أن تركيا ستستخدم المرتزقة وقواعدها في ليبيا كورقة ضغط حتى على الدول القريبة من ليبيا، فهي تستطيع تحريك المرتزقة في أي اتجاه ومتى شاءت، سواء عبر جماعات أو أفراد، بحسب قوله.

كما تابع: “أمّا السبب الثاني لضغط الإخوان وتعطيلهم ملف خروج القوات الأجنبية من ليبيا فيتمثل في أنّ الإخوان في ليبيا يرون في ورقة وجود تلك القوات الأجنبية والمرتزقة، التي مكنت ميليشياتهم المحلية من الصمود أمام دخول الجيش لطرابلس قبل عامين قوة إضافية يستطيعون عبرها إثبات وجودهم، خاصة أن معظم الميليشيات الليبية ستنصاع لحكومة الوحدة الجديدة ولن تكون تحت أمر التنظيم كما كانت سابقًا”.

Share and Enjoy ! 0 Shares