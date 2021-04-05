ليبيا – قال المتحدث باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو إن عملية “البنيان المرصوص” كانت ملحمة كبيرة جدًا ومنحت مسلحيهم قوة دفع أكبر.

قنونو أضاف في لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “كل نصر نحققه هو تأكيد على هذا الهدف أننا صمام الأمان للوطن والمواطن ومدنية الدولة، ولسنا هواة سلطة أو عسكرة الدولة”.

وقال بأن أحد أهداف ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) عودة ما وصفه بـ”عسكرة الدولة” والتسلق للحكم وإعادة نشاطات الإرهابين على حد زعمه.

وفي كلمة اخرى شكر قنونو تركيا وحكومتها لما قدمته لمسلحيهم من دعم عسكري ولوجستي وفقًا لأتفاقيات السراج وحكومته غير المعتمدة من البرلمان المنتخب مع الرئيس التركي أردوغان والتي أرسلت تركيا بموجبها آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا أغلبهم كانوا مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة لمساندة مسلحي الوفاق في مواجة القوات المسلحة وعشرات الطائرات المسيرة بأطقم تشغيلها التركية.

Share and Enjoy ! 0 Shares