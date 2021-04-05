روسيا – أفاد رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، أليكسي كودرين، بأنه بالإمكان خفض مستوى الفقر في روسيا إلى النصف قبل العام 2030، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات.

وقال كودرين، في اجتماع بمجلس الدوما الروسي (النواب): “هناك إجراءات معقولة للغاية من حيث الموارد، والتي يمكن أن تسرع في تحقيق هذا الهدف (خفض معدل الفقر بنحو النصف)”.

وأضاف كودرين، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية: “يمكن تحقيق هذا الهدف في السنوات المقبلة”، ولم يكشف عن الإجراءات أو الخطوات التي يجب تنفيذها، لكنه قال إن الهيئة أرسلت مقترحاتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء الروسي.

وفي العام 2018 وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف التنمية الوطنية لروسيا، والتي تضمنت خفض مستوى الفقر من 13.2% إلى 6.6% بحلول العام 2024، لكنه تم تعديل موعد بلوغ الهدف ليكون 2030 بدلا من 2024 بسبب جائحة كورونا.

المصدر: نوفوستي

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