التشيك – أسفر تصادم قطاري شحن بغرب جمهورية التشيك، امس عن مصرع سائق وجرح الثاني، حسبما أبلغت الإسعافات المحلية.

وقال المتحدث باسم إسعافات إقليم أوستي ناد لابم، بروكوب فولينيك، إن التصادم الذي وقع لأسباب لم يتم تحديدها بعد، أدى إلى إصابة كلا السائقين، وإن أحدهما وهو سائق القطار الذي كان ينقل صهاريج من مزيج غازي البروبان والبوتان، توفي في مكان الحادث متأثرا بجراحه. وأضاف أن الحريق الذي اندلع بهذا القطار نتيجة الحادث تم إخماده بسرعة.

وأضاف أن سائق القطار الثاني الذي كان ينقل عربات محملة بالفحم أصيب بجروح متوسطة الخطورة وتم نقله إلى المستشفى. كما قال المتحدث إن ممثلي هيئة إدارة السكك الحديدية وصلوا إلى مكان الحادث من أجل كشف أسباب الحادث.

المصدر: “نوفوستي”

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