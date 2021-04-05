ليبيا – قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون إنه منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، تم ملاحظه أهمية الأعمال المتعلقة بالألغام كاستجابة أولية حاسمة تمكّن من وصول المساعدات الإنسانية وحماية الناس وتدابير بناء الثقة والتعافي السريع.

جاء ذلك خلال كلمة لها بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر لألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، في طرابلس ليبيا، في 4 أبريل 2021.

وأضافت: “وفي هذا الصدد، عينت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ممثلين للجنة فرعية للأعمال المتعلقة بالألغام للمساعدة على التخطيط والعمليات من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة سرت”.

وأشارت إلى أنه بفضل مثابرة فرق الاستجابة، تم نشر فرق من الشرق والغرب بشكل سريع والانتهاء من إزالة الألغام على طول 120 كيلومترًا من الطريق الساحلي، بما في ذلك إزالة 7,5 طن من مخلفات الحرب القابلة للانفجار، لتسهيل إعادة فتح الطريق.

كما أكدت على أنه سيكون لهذا العمل تأثير إيجابي على الحياة اليومية للمدنيين، مثل عودة الخدمات الأساسية والوصول إلى الأسواق وحرية التنقل الآمن.

ونوّهت إلى أن الأمم المتحدة تتشرف بأن تكون شريكة في هذه العملية المحورية، وأن تساعد الشعب الليبي في هذه المرحلة الحاسمة.

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