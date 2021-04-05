روسيا – أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن فيروس كورونا قادر على الانتقال من البشر إلى بعض أنواع الحيوانات مثل الكلاب والقطط والأسود والنمور وكلاب الراكون.

وأشارت فوينوفيتش إلى أن دراسة تأثير فيروس كورونا المستجد على أنواع من الحيوانات لا تزال مستمرة، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية توصي المصابين بمرض “كوفيد-19” (الناجم عن فيروس كورونا) بالحد من مخالطة حيواناتهم الأليفة، تحسبا من ظهور طفرات جديدة للفيروس الخطير.

وعلم سابقا أن روسيا سجلت لقاح “كارنيفاك كوف” وهو أول لقاح واقي من كورونا في العالم مخصص للحيوانات.

المصدر: “نوفوستي”

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