مصر – أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومدربه الأسبق، الاثنين، استقالته من منصبه كمتحدث ومستشار فني لنادي بيراميدز المصري بكرة القدم.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز، متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم”.

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت يوم الأحد بيراميدز، أمام نظيره الرجاء المغربي، على ملعب “محمد الخامس”، بفوز الأخير بثنائية نظيفة، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ميدو خلال مداخلة تلفزيونية إن الاستقالة ليس لها علاقة بالخسارة أمام الرجاء المغربي، فهي هزيمة غير مؤثرة، لأن الرجاء وبيراميدز سيتأهلان.

وأوضح أن تضارب الأفكار مع الإدارة هو السبب الأول للاستقالة، لافتا إلى أنه “لفرض أفكاره في مكان ما، يجب أن تكون لديه القوة الفاعلة والسلطة التنفيذية، لكن منصبه لا يسمح له بذلك”.

واشتعلت أزمة بين ميدو وأحمد فتحي، لاعب الفريق، قبل سفر البعثة إلى المغرب، وفقا لما كشفته مصادر في النادي المصري، حيث تداول البعض أخبارا حول رغبة إدارة النادي في الاستغناء عن اللاعب الملقب بـ “الجوكر”، بسبب عدم اقتناع المدير الفني أروابارينا بإمكانياته، وهو ما نفاه بيراميدز جملة وتفصيلا.

المصدر: twitter/midoahm

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