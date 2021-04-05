وزير المالية المصري يكشف عن توقعاته للاقتصاد المصري في السنة الحالية

وزير المالية المصري يكشف عن توقعاته للاقتصاد المصري في السنة الحالية

مصر – كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الاثنين، عن توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2020 – 2021، في ظل أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وتوقع الوزير المصري، أن ينمو اقتصاد البلاد 2.8 بالمئة في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4 بالمئة في 2021-2022.

وأضاف معيط، في مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7 بالمئة في السنة المالية الحالية، من 7.9 بالمئة في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6 بالمئة في 2021-2022.

وتابع أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.

وكانت مصر قد سددت 12.3 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات للشركات في الربع الأخير من عام 2020.

المصدر: رويترز

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