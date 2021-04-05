ألمانيا – نفى مينو رايولا، وكيل أعمال إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، الأنباء التي تم تداولها في الصحف بشأن شروط اللاعب للتوقيع مع برشلونة وقيمة عمولات الانتقال 40 مليون يورو.

وذكرت إذاعة RAC1 الكتالونية أن رايولا طلب الحصول على عمولة 20 مليون يورو له، ونفس المبلغ لوالد هالاند، بالإضافة إلى 30 مليونا كراتب سنوي للاعب، إلى جانب استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق، بغض النظر عن طلبات دورتموند.

ووضع رايولا مقطع فيديو لعناوين الصحف التي تداولت هذا الخبر،عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” وغرد معلقا: “الأخبار الكاذبة تنتشر بسرعة وتذهب بعيدا!”.

واجتمع رايولا وإلف إنجي، والد هالاند، مع مسؤولي برشلونة وريال مدريد الأسبوع الماضي، لمناقشة عروض الناديين بضم هالاند .

جدير بالذكر أن هالاند مطلوب حاليا من العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

المصدر: twitter/MinoRaiola

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