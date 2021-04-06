الهند – تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن أوجه التعاون بين موسكو ونيودلهي، بما في ذلك التعاون في مجال صناعة أسلحة ومعدات عسكرية روسية في الهند.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي بنيودلهي عقب محادثات مع نظيره الهندي، سوبرأمانيام جايشانكار، إن روسيا لا تشعر أن الهند مترددة في تطوير التعاون العسكري التقني معها بسبب الضغوطات الأمريكية.

وأضاف: “لقد أكدنا اهتمامنا في تطوير التعاون العسكري التقني، لدينا لجنة حكومية مشتركة للتعاون العسكري التقني لديها خططها الخاصة، بما في ذلك مناقشة آفاق إنتاج المعدات العسكرية الروسية في الهند، وذلك في إطار مبادرة (صنع في الهند)”.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستعارض أي دولة لديها عقود عسكرية مع روسيا، لكن الموقف الهندي واضح بشكل جيد، وقال “هذا ما أعلنته الولايات المتحدة علنا دون أي تردد، وكلنا نعرف ذلك جيدا، لكننا نعرف جيدا أيضا رد الهند، لم نناقش هذه الرسائل الأمريكية اليوم”.

وفي العام 2015، كشفت الهند عن نيتها الحصول على منظومة الصواريخ “إس – 400” الروسية، وتم توقيع عقد لتوريد خمسة منظومات من هذا الطراز بقيمة 5.43 مليار دولار، وجرىتم ذلك خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في أكتوبر 2018، وتسبب ذلك في أستياء من قبل واشنطن، التي تهدد بفرض عقوبات على الدول التي تحصل على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من رورسيا.

إنتاج اللقاح الهندي المضاد لكورونا في روسيا

لم يستبعد وزير الخارجية الروسي إمكانية إنتاج اللقاح الهندي المضاد لفيروس كورونا المستجد في روسيا، وقال في المؤتمر الصحفي: “لدينا اتصالات وثيقة للغاية مع أصدقائنا في الهند، لا استبعد أن المزيد من التعاون في هذا المجال سيغطي إنتاج اللقاحات على الأراضي الروسية”.

بالمقابل ذكرت وسائل إعلام هندية الاثنين الماضي، نقلا عن مصدر، أن اللقاح الروسي ضد كورونا “سبوتنيك V” سيحصل على إذن للاستخدام الطارئ في الهند في غضون 10 أيام، وسيجعل هذا التصريح من اللقاح الروسي ثالث لقاح معتمد في الهند.

المصدر: تاس + نوفوستي

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