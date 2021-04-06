العراق – أعلنت جنين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، دعم المنظمة الدولية لاستقلالية البنك المركزي العراقي.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، أن محافظ البك، مصطفى غالب، استقبل صباح اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، و”بحثا الأوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق والإجراءات التي تقودها إدارة هذا البنك ضمن خطة الإصلاح للقطاع المصرفي العراقي”.

من جانبها أكدت ممثلة الأمم المتحدة “دعم استقلالية البنك المركزي العراقي، اسوة ببقية البنوك المركزية العالمية، وأهميته خلال الفترة الحالية والمستقبلية”.

المصدر: RT

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