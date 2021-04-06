أبوظبي – أعلن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي، محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، عن البدء في التشغيل التجاري لأول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات.

وتقع محطة براكة في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وتعتبر أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتأتي ضمن مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيها.

وتعتبر محطة براكة حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.

المصدر: وام

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