ليبيا – قال عضو اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف الألغام بلجنة 5+5 العسكرية التابعة لحكومة الوفاق محمد الترجمان إن إجمالي كمية مخلفات الحرب المستهدف التخلص منها تُقدر بـ 300 طن، مؤكدًا بدء العملية مُنذ أسبوع بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن أصوات الانفجارات التي سمعت في مصراتة أمس الإثنين نتيجة التخلص من مخلفات الحرب التي جُمعت من الكلية الجوية وجرى تفجيرها شرقي المدينة، مشيرًا إلى أن أصوات التفجير سُمعت بوضوح؛ بسبب حركة الرياح.

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