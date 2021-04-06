ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد التيجاني بوزير الداخلية والأمن الوطني المالطي بايرون كاميلليري المرافق لرئيس وزراء مالطا.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين الوزارتين في شتى المجالات الأمنية، والتي استندت على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وخصوصية العلاقة بين ليبيا ومالطا.
وشدد الجانبان على أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، فيما تطرق التيجاني لجملة من الملفات المهمة التي ينبغي مراجعتها وإيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون بشأنها، على رأسها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة والتدريب التخصصي.
وتحدث التيجاني عن أهمية دور مالطا الفاعل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي والاستفادة من هذا الدور في توجيه دعم الأوروبيين وفقًا للأولويات التي يحددها الجانب الليبي، فيما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تتولى إيجاد الآليات الناجعة التي تضمن تطوير ملف التعاون الأمني بين البلدين.