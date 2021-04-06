ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد التيجاني بوزير الداخلية والأمن الوطني المالطي بايرون كاميلليري المرافق لرئيس وزراء مالطا.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين الوزارتين في شتى المجالات الأمنية، والتي استندت على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وخصوصية العلاقة بين ليبيا ومالطا.

وشدد الجانبان على أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، فيما تطرق التيجاني لجملة من الملفات المهمة التي ينبغي مراجعتها وإيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون بشأنها، على رأسها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة والتدريب التخصصي.

وتحدث التيجاني عن أهمية دور مالطا الفاعل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي والاستفادة من هذا الدور في توجيه دعم الأوروبيين وفقًا للأولويات التي يحددها الجانب الليبي، فيما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تتولى إيجاد الآليات الناجعة التي تضمن تطوير ملف التعاون الأمني بين البلدين.

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