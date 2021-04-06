ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري كامل الجطلاوي على أن المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش لم يصرح إلى الآن بشأن آلية إخراج المرتزقة من ليبيا، وفقًا لقوله.

أما بشأن إمكانية تجميد الاتفاقية الأمنية التركية الليبية الجطلاوي فقال في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية : إن هناك توجهًا عامًا للاستفادة من النهضة والتجربة التركية، وهذا ما نتج عن زيارة المجلس الرئاسي برئاسة المنفي إلى أنقرة.

وصرح بأن مجلس الدولة سيناقش في جلسة زيارة رئيس المجلس إلى النيجر، مشيرًا إلى أن المجلس يفرق بين ما وصفها بـ” اتفاقية رسمية من سلطة شرعية وبين ” (اتفاقية السراج – اردوغان غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) وما وصفه بـ” وجود مرتزقة “.

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