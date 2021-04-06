الجيش اليمني يعلن عن مقتل عدد من مسلحي الحوثيين بقصف التحالف في الجوف

الجيش اليمني يعلن عن مقتل عدد من مسلحي الحوثيين بقصف التحالف في الجوف

اليمن – أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، امس تدمير تعزيزات لجماعة “أنصار الله” الحوثية، في قصف جوي نفذه التحالف العربي بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبثُ من عدن والرياض، نقلا عن الجيش اليمني، أن “طيران التحالف استهدف أربع عربات تحمل تعزيزات في طريقها إلى الحوثيين شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف”​​​. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الغارة أدت إلى “مقتل جميع من كانوا على متن العربات.

وتابعت الوكالة أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز، وذلك “وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات”.

كما ذكرت الوكالة أن طيران التحالف شن ثلاث غارات جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية صرواح غربي مأرب.

المصدر: وكالات

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