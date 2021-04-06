ليبيا – استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين رئيس وزراء جمهورية مالطا روبرت أبيلا والوفد المرافق له..

المباحثات جرت بين الجانبين الليبي والمالطي بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية ضمّت وزراء الداخلية و الخارجية المالطيين، تم خلالها التطرق إلى عدة ملفات تهم البلدين.

وعقب اللقاء بين الجانبين عُقد مؤتمر صحفي مشترك، أكد فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عمق العلاقات والتعاون الثنائي في كافة المجالات، موضحا أن حكومة الوحدة ستعمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

بدوره ، أكد أن مالطا لعبت دورًا مهمًا في حل النزاع في ليبيا من خلال تنظيمها عدة لقاءات بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف بأن البلدين يعملان على فتح مجالات التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي، مشيرا إلى التبادل التجاري واستئناف حركة الطيران كونها أهم هذه المجالات، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي لتقديم الخدمات القنصلية خاصة تقديم التأشيرة داخل ليبيا وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين المقيمين بمالطا وإعادة النشاط المصرفي مع البنوك المالطية إلى طبيعته، وغيرها من الخدمات المشتركة التي تخدم مصلحة البلدين.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء المالطي خلال المؤتمر الصحفي الدبيبة لزيارة جمهورية مالطا، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط البلدين.

وأشار إلى التعاون المشترك الذي تم بين البلدين في مجابهة فايروس كورونا، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة.

وأعلن روبرت أبيلا عن عودة حركة الطيران بين البلدين خلال الفترة القادمة، معبرًا عن سعادته باستئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس خلال الأيام القادمة؛ لتكون جسرا للتواصل مع المواطنين الليبيين.

وتابع قوله بأن حكومته تتطلع خلال الفترة المقبلة لتقوية العلاقات والتعاون المتبادل بين البلدين، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لـ ليبيا في عديد المجالات، خاصة الاقتصادية منها والأمنية.

هذا وشارك في مراسم الاستقبال، التي جرت بمقر مجلس الوزراء، كل من وزيري الخارجية والداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسفير ليبيا لدى مالطا.

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