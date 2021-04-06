موسكو – أعلنت وزارة الاستثمار والصناعة والعلوم بمقاطعة موسكو، أن علماء معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ابتكروا نسيجا فريدا لتضميد الجروح.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزارة، “هذا النسيج “الجلد الصناعي” يحمي مكان الإصابة من المؤثرات الميكانيكية الخارجية والعدوى المرضية، ويخلق ظروفا مثالية لنمو الخلايا، ويسمح بنفاذ الهواء وبخار الماء، ما يمنع جفاف وتبلل الجرح”.

ويؤكد البيان، على أن هذا النسيج عبارة عن غشاء رقيق يوضع على مكان الجرح، حيث تنتقل خلاياه إلى داخل الجرح لتختلط مع خلايا جسم المصاب وتنشط عملية إنتاج الكولاجين للإسراع في التئام الجرح وتشكيل الندبة.

ويشير، إلى أنه بالإضافة إلى العلاج، يحمي هذا الغشاء الجرح من المؤثرات الخارجية ويلغي الحاجة للضمادات التقليدية، بفضل الرابط المطاطي الطبيعي (اللاتكس Latex).

المصدر: نوفوستي

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