 العرفي: سيتم اختيار المترشحين للمناصب السيادية المشهود لهم بنظافة اليد والنزاهة – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – أفاد عضو اللجنة المكلفة باختيار المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي بأن اللجنة بصدد تلقي ملفات المترشحين للمناصب السيادية وفق مخرجات لجنة 5+5، بحسب قوله.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الإثنين أوضح أنهم سيقومون بعملية فرز تلك الملفات ثم إحالتها لمجلس الدولة لإبداء الرأي فيها باعتباره جهة استشارية.

وقال العرفي: إن عملية فرز الملفات الثلاثة التي سيتم التوافق عليها ستكون بالاشتراك مع مجلس الدولة، بحيث يتم اختيار تلك الشخصيات بحسب خلو ملفاتهم من أي شبهات أو اعتراضات، ومشهود لأصحابها بنظافة اليد والنزاهة والكفاءة والخبرة، وانطباق الشروط على ملفاتهم.

عضو اللجنة المكلفة بيّن أن عملية تسجيل بيانات المترشحين لتولي المناصب السيادية جارية، وتنتهي يوم الخميس المقبل، وستتم عملية الاختيار والتصنيف خلال 3 أيام، مؤكدًا أن اختيار الشخصيات سيكون قبل اعتماد ميزانية الدولة للعام الجاري كي تتحمل كل جهة مسؤوليتها، وفق قوله.

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