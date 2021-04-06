ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي إن ما تم ترويجه من قيام تركيا بتخفيض أعداد المرتزقة السوريين الموالين لها في ليبيا مجرد مناورة وخداع للرأي العام الغربي، لكنها لم تنطلِ على أحد من الليبيين.

الغزالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف: إن أنقرة لا تعترف بغير لغة القوة، وإلى الآن لم يوجه أي تهديد صريح من القوى الدولية أو الإقليمية يدفعها لسحب قواتها من بلادنا، فلماذا سترحلهم إذن؟.

وتابع: “ليس في نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مغادرة ليبيا؛ فهو ينظر إليها على أنها الخزينة التي سيعتمد عليه لإنقاذ اقتصاد بلاده وعملته المتدهورة”.

وذهب الغزالي إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يتآمر مع دول غربية، ذات نفوذ ومتداخلة في ليبيا، من أجل تمديد بقائه، تحت مبررات وذرائع عدة، كدعم الحكومة والسلطة الانتقالية الجديدة.

الغزالي رأى أن السلطة التنفيذية لم تقم حتى الآن بأي خطوة لمطالبة تركيا بشكل رسمي وعلني بترحيل مرتزقتها السوريين عن أراضينا، وهو ما جعل البعض يتهم قياداتها مبكرًا بالتطبيع مع تركيا.

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