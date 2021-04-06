ليبيا – رأى المحلل السياسي عبد الله الكبير الموالي بشدة لتركيا أن موقف خالد المشري ليس بالضرورة أن يعبر عن موقف السلطة التنفيذية الجديدة التي قد تتبنى الموقف ذاته إذا تحررت من الضغوط الخارجية.

الكبير قال في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية : “إذا حصل تقدم في إخراج مرتزقة فاغنر من ليبيا، فقد يتفق المجلس الرئاسي مع الحكومة التركية على تجميد الاتفاقية الأمنية لمنح مزيد من الثقة للأطراف المناوئة للوجود التركي”.

وأفاد الكبير في تصريحه بأن السيناريو المتوقع والمفضل للإدارة الأميركية هو الخروج المتزامن للمرتزقة إذا نجحت الضغوط الدولية في حمل روسيا وتركيا على إخراج قواتهما من ليبيا.

كما استبعد حدوث أي خلاف بين اللجنة المشتركة 5+5، حيث ينص الاتفاق على إخراج جميع المرتزقة على مراحل محددة.

وأشار إلى أن السلطات في طرابلس تدرك تمامًا أن التحالف الأمني والعسكري مع تركيا هو صمام الأمان ضد ما وصفها بـ”حماقة العسكر” التي قد يقدم عليها “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر”، إذا أحس أنه في وضع عسكري أفضل، وفقًا لقوله.

Share and Enjoy ! 0 Shares