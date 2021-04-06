الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالعاصمة طرابلس، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وناقش الطرفان سُبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة والتي من أهمها معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في عام 2008م، وتفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط، وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.