ليبيا – أكدت اليونان أن حكومة الوحدة الوطنية مطالبة بالتخلي عن القوات والمرتزقة الأجانب وإلغاء اتفاقات تنتهك القانون الدولي ومنها اتفاق تقسيم المناطق البحرية.

تأكيد اليونان جاء في تصريحات صحفية صادرة المتحدثة باسم حكومة اليونان أرسطوتيليا بيلوني قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى ليبيا، وصفتها المتحدثة برمز لاستئناف العلاقات بين البلدين؛ لأنها ستشهد إعادة فتح السفارة اليونانية في العاصمة طرابلس.

وأشارت بيلوني إلى أن حكومة بلادها تؤيد حكومة الوحدة الوطنية ومستعدة لدعم جهودها الرامية إلى الوصول بالبلاد إلى انتخابات موثوق بها وشاملة، وبالتالي إلى التطبيع السياسي والنهوض، معبرة عن قناعة الحكومة اليونانية في إسهام استئناف العلاقات الثنائية في تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأضافت بيلوني إلى أن هذه المجالات في قطاعات الطاقة والبناء والأمن مع فتح آفاق واعدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية متوقعة أن تكون هذه الصفحة الجديدة في علاقات البلدين مكتوبة على أساس مبادئ القانون الدولي والصدق، وهو ما يحتم على ليبيا في هذه الحقبة الجديدة أن تتخلى عما يثقل كاهلها.

وأوضحت بيلوني أن هذه الأثقال تتمثل في وجود قوات ومرتزقة أجانب على أراضيها والنصوص لا أساس لها وتنتهك القانون الدولي، معلنة عن استعداد اليونان لدعم ليبيا والليبيين بجميع الوسائل المتاحة على المستوى الثنائي أو من ضمن الأطر الأوروبية.

واختتمت بيلوني تصريحاتها بالإشارة إلى أن محادثات ميتسوتاكيس في العاصمة طرابلس ستتناول الاتفاقية غير القانونية المبرمة بين تركيا وليبيا، مبينة أن رئيس الوزراء اليوناني سيبين خلال حواراته مع نظرائه الليبيين موقف اليونان من كل ذلك.

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