ليبيا – أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن القوات المسلحة لبلاده تواصل حماية حقوق ومصالح تركيا داخل وخارج البلاد.

أكار قال في كلمة ألقاها أمس الإثنين خلال اجتماعه مع أعضاء من جمعية الضباط المتقاعدين في مقر الوزارة في أنقرة: إن “القوات المسلحة ماضية في حماية حقوق ومصالح تركيا داخل وخارج البلاد، في كل من سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان وليبيا وشرق البحر المتوسط ​​والعديد من المناطق الجغرافية الأخرى”.

وأضاف أكار أن “القوات المسلحة التركية تقدم تضحية كبيرة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي”.

يشار إلى أن تصريحات آكار تأتي بعد تأكيد وزير الخارجية نجلاء المنقوش على ضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الاراضي الليبية بعد طلب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين من وزير الخارجية الفرنسي باستثناء الاتراك ومرتزقتهم من برنامج اخراج القوات الاجنبية من ليبيا.

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