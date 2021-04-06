الإمارات العربية – تعهدت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بالعمل سوية على تنسيق تمويل الحد من انبعاثات الكربون، حسبما جاء في بيان مشترك موقع بين الطرفين امس الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان أمريكي إماراتي قوله: “سنركز على الجهود المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وإزالة الكربون من قطاع الصناعة، والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والحلول القائمة على الطبيعة، والتصميم الحضري منخفض الكربون”.

ويقود المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري جهودا لحمل الدول على تدعيم التزاماتها حيال خفض الانبعاثات، وشارك أثناء زيارة إلى الإمارات في حوار حول قضايا المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا استضافته أبو ظبي أمس الأحد.

اختتم حوار الأحد ببيان وقعته البحرين ومصر والعراق والكويت وقطر والسودان والإمارات والولايات المتحدة تتعهد فيه بتسريع الخطوات المتعلقة بالمناخ وتنشيط الاستثمار في اقتصادات الطاقة الجديدة.

ومن المقرر أن يزور كيري الهند، ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، لمحاولة تضييق الخلافات بشأن أهداف المناخ.

يأتي ذلك قبيل قمة لأربعين من زعماء العالم في 22 و23 من أبريل الجاري، دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفي وقت لاحق من العام الحالي، يجتمع قادة العالم لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ الرامية إلى استكمال جهود الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم وفقا لاتفاق باريس الموقع في 2015.

المصدر: “رويترز”

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