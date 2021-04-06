إسبانيا – حرص نادي برشلونة الإسباني على تكريم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الرسمية في تاريخ النادي الكتالوني.

وقبل بداية مباراة برشلونة ضد بلد الوليد على أرضية ملعب “الكامب نو” معقل النادي الكتالوني اليوم الاثنين، تسلم ميسي قميصا خاصا بعد أن أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الرسمية بقميص برشلونة محطما رقم تشافي هيرنانديز.

والتقط ميسي برفقة أسرته واللاعبين صورا تذكارية مع القميص التاريخي، بعد انتهاء عملية الإحماء وقبل انطلاق المباراة.

وبعد مشاركته في المباراة الماضية التي فاز بها برشلونة على ريال سوسيداد بنتيجة 6-1، أصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الرسمية في تاريخ “البلوغرانا” برصيد 768 مباراة، محطما رقم الأسطورة تشافي هيرنانديز الذي توقف عند 767 مباراة.

المصدر: RT

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