ليبيا – رأت الحقوقية الليبية فريحة الجيلاني أن جماعة الإخوان الإرهابية شوهت الأحزاب السياسية الليبية التي هي أساس للديمقراطية.

الجيلاني وفي تصريحات خاصة لموقع “االعين الإخبارية ” أمس الإثنين، حذرت إتباع الأسلوب الجهوي في اختيار من يتولى المناصب السيادية، مثلما حدث في طرح حكومة الوحدة الوطنية التي بنيت على أساس تمثيل قبلي ومناطقي.

وأكدت فريحة أن الإخوان لن يتخلوا عن مراكز السلطة التي وصلوا لها، بل سيتخذون كافة الوسائل ويسلكون كل الطرق التي تضمن استمرارهم وحتى الظهور بشخصيات أخرى لا يظهر عليها الولاء لهم.

الحقوقية اختتمت حديثها بأنه رغم كل حالة التفاؤل التي حصلت إلا أن هناك معطيات ما زالت غير مطمئنة في المشهد السياسي الليبي.

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