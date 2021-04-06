ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن وجهة نظر المجلس هو خروج المرتزقة من ليبيا دون قيد أو شرط، وملاحقة الجهات غير الشرعية التي أتت بهم إلى ليبيا وحاولت الانقلاب على السلطات الشرعية في طرابلس، المتمثلة في حكومة الوفاق وقتها دون أن يشير إلى ىلاف المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا.

دبرز أضاف في تصريح لموقع “الجزيرة نت”: “نحن نعتقد أن آخر من يتكلم عن خروج المرتزقة هم الجانب الفرنسي الذي إدعى بأنه ضالع ومتورط في دعم من وصفهم بـ” الانقلابيين ” (القوات المسلحة الليبية)، مضيفًا :”نظن أن حكومة الوحدة الوطنية تفرق بين الجهات الشرعية التي عقدت اتفاقيات دولية، وبين الجهات غير الشرعية التي حاولت الانقلاب على الحكم وشنت حربًا وحشية على طرابلس”.

واعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية تواجه ضغوطًا قوية من جهات دولية لتساوي بين جميع الأطراف، وأضاف زاعمًا :” أن إخراج مرتزقة شركة فاغنر الروسية والجنجويد والتشاديين الذين جاء بهم حفتر إلى ليبيا قد يفضي إلى تعديل بعض بنود الاتفاقية الأمنية التركية الليبية”.

وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية مطالبة ببسط نفوذها على كامل التراب الليبي، باعتبارها من تملك الشرعية في ليبيا وتتحمل المسؤولية كاملة بعد تسلمها مقاليد الحكم.

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