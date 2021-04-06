روسيا – تحدث رجل الأعمال الروسي، أوليغ ديريباسكا، عن حلول لإعطاء دفعة لنمو قطاع السيارات الروسي، أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وقال الملياردير الروسي، في قناته بتطبيق “تلغرام”، إن المشكلة الرئيسية التي يواجهها قطاع صناعة السيارات في روسيا هو برنامج إحلال الواردات (استبدال المنتجات المستوردة بأخرى محلية).

وأضاف ديريباسكا، أن صناعة السيارات في روسيا لا تزال تعتمد على سعر صرف الروبل وسعر المكونات المستوردة بالعملة الأجنبية، التي ترتفع تكلفتها بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.

وأشار إلى أن حصة صناعة السيارات المحلية بروسيا بلغت العام الماضي 0.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. ويرى رجل الأعمال الروسي أن الوقت قد حان لإطلاق مشاريع لصناعة مكونات السيارات في روسيا.

وقال: “كما هو الحال في العديد من الصناعات المتأثرة بالوباء، فقد حان الوقت أيضا لإحداث تغييرات هنا (قطاع السيارات الروسي)، بما في ذلك التمويل المشترك لإنشاء صناعات جديدة لمكونات السيارات على أساس 50/50 مع مستثمرين من القطاع الخاص”.

وفي وقت سابق تم الإعلان أن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية في ورسيا ستعملان على وضع آليات لدعم الشركات العاملة في تصنيع محليا المكونات اللازمة لصناعة السيارات.

المصدر: نوفوستي

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