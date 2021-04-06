إسبانيا – يعتقد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أن التوقعات تقلل من تقدير قوة فريقه، عشية استقبال ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وقال زيدان، امس في مؤتمر صحفي في مدريد: “أعتقد أنه يجري التقليل من شأن فريقي. أثق بفريقي كثيرا، وأعرف ما الذي قادر على تقديمه. لكن لا يمكننا تغيير تفكير الناس. بمقدورنا العمل يوميا، ولن نستسلم طالما هناك فرصة”.

وعرف ريال بداية موسم مضطربة، لكن حظوظه لا تزال قائمة في المسابقة القارية والدوري المحلي، بسبب تدهور مستوى الفريق المتصدر، أتلتيكو مدريد، في الآونة الأخيرة.

وبحال تخطي ليفربول، سيواجه ريال في نصف النهائي الفائز بين تشيلسي الإنجليزي وبورتو البرتغالي، باحثا عن تعزيز رقمه القياسي البالغ 13 لقبا.

وأضاف “زيزو” الذي قاد ريال إلى ثلاثة ألقاب متتالية بين 2016 و2018: “سنقاتل من أجل كل شيء. عرفنا لحظات صعبة هذا الموسم، ولقد تحسنا الآن، ولكن هذا لا يعني شيئا بالنسبة لغد”.

وألمح زيدان إلى إمكانية مشاركة النجم البلجيكي، إدين هازار، في مباراة الثلاثاء، برغم غيابه في آخر ثلاثة أسابيع لإصابة في حوضه.

ويغيب عن ريال قائد دفاعه، سيرخيو راموس، بعد إصابة اللاعب المخضرم بربلة ساقه خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

ولعب راموس دورا رئيسا بفوز ريال على ليفربول في نهائي 2018، على الأقل بإعاقته للنجم المصري محمد صلاح وإلحاق إصابة كبيرة بكتفه.

وبعد خسارة نهائي 2018، رد ليفربول بإحراز لقب 2019 ثم التتويج بالدوري الانجليزي لأول مرة في ثلاثة عقود.

المصدر: “أ ف ب”

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