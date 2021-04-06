ليبيا – اعتبر عضو مجلس الشيوخ الإيطالي باولو روماني إن ليبيا تعد محورًا مركزيًا للتشابك المعقّد للمصالح، واستقرارها السياسي أساسي لتوازن حوض البحر المتوسط بأكمله.

روماني وفي بيان له نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الثلاثاء قال: إن مهمة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في ليبيا اليوم تمضي في اتجاه استئناف السياسة الخارجية الإيطالية واستعادة دورها في البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع.

وأشار السيناتور الإيطالي إلى أن حوض البحر الأبيض المتوسط ​​يقع في قلب المصالح الاقتصادية والسياسية الأكثر تعقيدًا لبلاده.

Share and Enjoy ! 0 Shares