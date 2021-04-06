سويسرا – استبعد الاتحاد الدولي للدراجات السويسري، مايكل شير، من المنافسة لإلقائه قنينة الماء في المكان الخطأ أثناء السباق.

وسمح شير لنفسه برمي القنينة على جانب الطريق حيث وقف المشجعون، عندما كان عليه قطع مسافة 110 كيلومترات أثناء سباق تور أوف فلاندرز، الأحد الماضي.

واعتبر الأمر سلوكا غير رياضي، ما استدعى أحد المنظمين اللحاق بالمتسابق على دراجة نارية لإعلامه أنه بات خارج السباق وعليه عدم الاستمرار في المنافسة.

وبموجب القواعد الجديدة للاتحاد الدولي للدراجات، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل، لا يسمح لراكبي الدراجات أثناء السباقات رمي النفايات، إلا في مناطق محددة.

وفي في حال عدم وجود مثل هذه المنطقة في مكان قريب، يمكن إعطاء النفايات للمركبة المصاحبة للفريق أو منظمي السباق، ويعاقب الاتحاد في حال المخالفة بغرامة تتراوح بين 200 و 1000 فرنك سويسري و15 نقطة من نقاط المتسابق، مع إمكانية الإلغاء أو الاستبعاد في سباقات اليوم الواحد.

بهذا بات شير أول متسابق يُطرد من السباق بموجب القواعد المطبقة حديثا من جولة فلاندرز.

المصدر: cyclingtips

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